ABD'den vatandaşlarına Irak'a seyahat uyarısı

Al Nashra sitesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarına Irak’a siyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

ABD’nin Bağdat Büyükelçişiği de dün yayınladığı bir bildiride tüm konsolosluk işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Bildiride Amerikan vatandaşların büyükelçiliğe yaklaşmamaları istenilmişti.

ABD’nin Haşdi Şabi’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenleyen Iraklı vatandaşlar Amerikan birlikleri, temsilcileri ve diplomatlarının ülkeden çekilmesini istiyorlar.