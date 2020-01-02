Haşdi Şabi güçlerinden Musul'da teröristlere karşı yeni operasyon

El-Nahreyn sitesinde yer alan habere göre, Irak Haşdi Şabi Ninava Operasyon Komutanlığı yayınladığı bir bildiride bugün sabah saatlerinde Musul vilayetinin güneyindeki al-Hadar Adası’nı terör örgütü IŞİD kalıntılarından temizlemek için “Kaim Şehitleri” adlı bir operasyon başlattıklarını belirtti.

Geçtiğimiz giünlerde ABD’nin Haşdi Şabi’nin Anbar vilayetinde yer alan Kaim bölgesindeki üslerine düzenlediği saldırılarında Haşdi Şabi güçlerinden onlarce kişi şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.