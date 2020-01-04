Şam'dan ABD'nin Bağdat'taki terör eylemine kınama

Russia Today’in haberine göre, Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin şehit düşmesine yol açan ABD’nin terör eylemine tepki göstererek, bunu “yasadışı” bir eylam olarak nitelendirdi.

Caferi, “Suriye bir ülke vatandaşının diğer bir ülkede hedef almasini “düşmanca bir eylem” olarak nitelendiriyor” dedi.

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi ilaveten Tümgeneral Süleymani’yi şehit düşüren ABD’nin terör eyleminin tüm bölgeyi etkileyeceğini söyledi.