Amerikalılar artık rahat bir uyku geçirmeyecek

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Ahmet Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin şehadetine ilişkin açıklamada bulundu.

Ayetullah Hatemi, “Şehit Süleymani’nin yoluna devam edilecek ve onun yoldaşları, Trump ile takipçilerine rahat bir uyku bırakmayacak” dedi.

Ayetullah Hatemi ayrıca, “Amerikalılar özellikle Trump şunu bilmeli ki, yapacağımız eylemlerle günlerini kara bir geceye dönüştüreceğiz.” ifadesini kullandı.

“Artık dünyada Amerikalılar için huzur kalmayacağını ilan ediyorum.” diyen Ayetullah Hatemi, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Irak, Suriye ve Lübnan'daki direniş güçleri Şehit Süleyman için hüzün içinde ve onun kanının yerde kalmasına izin vermez. Yüce Allah’ın izniyle sinsi canavarları bölgeden temizleme vakti gelmiştir.”

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile beraberindeki heyet dün gece ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düşmüştü.