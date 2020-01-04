Tümgeneral Süleymani IŞİD ile mücadelede önemli rol oynadı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı yayınladığı yazılı bir açıklamada, Şehit Tümgeneral Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in terör örgütü IŞİD ile mücadelede önemli rol oynadığını bildirdi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Kerkük vilayeti ve Kaim bölgesinin yanı sıra ABD’nin Bağdat Büyükeliçiliği önündeki son olaylar Irak’ta durumların karmaşık hale gelmesini gösteriyor. Biz Irak’ın farklı ülkelerin sorunlarını çözmek için bir alan haline gelmesine ve bu ülkenin egemenliğinin ihlaline karşı olduğumuzu ilan ediyoruz.”

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in Irak’taki mevcut durumlar sonucu şehit düşmesine dikkati çeken IKBY’nin bildirisinde “Irak diğer ülkelerin çatışma alanı haline gelmemeli. Biz Irak’ın egemenliğine saygı duyulması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz” keydedildi.

IKBY Başkanlığı ilavten mevcut çatışmaların devam etmesinin Irak’ı belirsiz bir geleceğe iteceğini ve terör örgütü IŞİD gibi teröristlerin canlanmasına neden olacağıbı belirterek, tüm tarafları uzlaşmaya çağırdı.