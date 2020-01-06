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6 Ocak 2020 - 10:09

Irak'ta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için hukuki adımların hazırlığı yapılıyor

Irak'ta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için hukuki adımların hazırlığı yapılıyor

Irak’ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, Irak'ın yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması için yasal adımları ve prosedürleri hazırlama aşamasında olduğunu bildirdi.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinde, Abdulmehdi, çeşitli kurumlardaki Iraklı yetkililerin parlamentonun ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin aldığı kararın uygulanması için yasal adımların gerekli prosedürlerin hazırlığını yaptığını aktardı.

Uluslararası koalisyon arasındaki ilişkilerin geleceği ve Irak egemenliğine saygı çerçevesinde IŞİD'e karşı savaşın ele alındığı telefon görüşmesinde Le Drian, bu konunun üzerinde daha uzun düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Irak parlamentosunda dün yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

News Code 1883622

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