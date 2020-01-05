Tahran'dan Trump'ın İran'a karşı tehdidine yanıt

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD’nin Irak’ta Bağdat Havaalanı’na düzenlediği roket saldırısında şehit düşürülen Korgeneral Kasım Süleymani’nin direniş eksenindeki rolüne değinerek, “Korgeneral Süleymani bölgedeki tüm milletler için değerlidir. Lübnan, Suriye ve Irak’taki şehitlerin ailelerinin yanı sıra ABD ile Siyonist rejim karşıtı olan herkes Şehit Süleymani’nin yoluna devam edecektir” dedi.

Tümgeneral Musevi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'ı 'çok sert ve hızlıca' vuracakları tehdidine dikkati çekerek, “ABD’liler uluslararsı hukuka aykırı olan terör eylemleri karşısında kendilerini halkı çıkarmak için bu tür iddialarda bulunuyorlar” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Musevi sözlerinin devamında, “ABD, İran’a karşı harekete geçmeye cesaret edemez” dedi.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'nin şehadeti ardından Tahran'dan gelen 'intikam' açıklamalarına yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 52 hedef belirlediklerini ve bunların arasında İran kültürü için çok önemli yerlerin de bulunduğunu iddia etmişti.