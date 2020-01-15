Irak Hizbullahı'ndan ABD karşıtı gösterilere destek

Sumerria News’un haberine göre, Irak Hizbullah Tugayları Siyasi Bürosu yazılı bir açıklamada ABD karşıtı gösteri düzenleme çağrısını olumlu karşıladığını bildirdi.

Açıklamada, “Irak halkı milyonlarca kişinin katılacağı gösterilerle emperyalizmin Iraklıların işgalcileri ülkeden çıkarma iradelerini kıramayacağını ortaya koyacaktır” ifadesine yer verildi.

Irak Hizbullah Tugayları ilaveten “Halkın yoğun katılımıyla düzenlenecek gösteriler emperyalizme Iraklıları parçalamayacağını gösterecek. Onlar Anbar, Musul ve ülkenin merkezi ve güneyindeki kabilelerin omuz omuza vererek ABD'li işgalcilerin karşısında duracağını görecekler” diye kaydetti.

Irak Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr dün ülkenin halkını Amerikan askerlerinin varlığını kınamak için gösteri düzenlemeye çağırmıştı.