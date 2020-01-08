  1. İran
8 Ocak 2020 - 10:40

İran'ın düzenlediği füzeli saldırısında en az 80 ABD askeri öldürüldü

İran'ın düzenlediği füzeli saldırısında en az 80 ABD askeri öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı bir yetkili, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssüne düzenlenen saldırıda en az 80 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Bölgede ABD ve müttefiklerine ait en az 104 hedefi belirlediklerini belirten İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı bir yetkili, ABD’lilerin yeniden yanlış yapmaları durumunda bu hedefleri vuracaklarını söyledi.

İran’ın ABD Irak'taki Ayn el-Esad hava üssüne düzenlediği füzeli saldırısında en az 80 ABD askerinin etkisiz hale geldiğini belirten yetkili, bu operasyonda ABD’ye ait birçok askeri teçhiz ve helikopterin de ağır hasar gördüğü bildirdi.

İran’ın toplamda 15 balistik füze saldırısı düzenlediğini söyleyen yetkili bu füzelerin ABD ordusuna ait radar sistemleri tarafından tespit edilmediğini belirtti.

News Code 1883670

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 13 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler