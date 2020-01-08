İran'ın düzenlediği füzeli saldırısında en az 80 ABD askeri öldürüldü

Bölgede ABD ve müttefiklerine ait en az 104 hedefi belirlediklerini belirten İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı bir yetkili, ABD’lilerin yeniden yanlış yapmaları durumunda bu hedefleri vuracaklarını söyledi.

İran’ın ABD Irak'taki Ayn el-Esad hava üssüne düzenlediği füzeli saldırısında en az 80 ABD askerinin etkisiz hale geldiğini belirten yetkili, bu operasyonda ABD’ye ait birçok askeri teçhiz ve helikopterin de ağır hasar gördüğü bildirdi.

İran’ın toplamda 15 balistik füze saldırısı düzenlediğini söyleyen yetkili bu füzelerin ABD ordusuna ait radar sistemleri tarafından tespit edilmediğini belirtti.