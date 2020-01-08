Trump, İran hakkında açıklama yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın füzeli saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda. İran'dan Irak'taki iki askeri üsse füzeler fırlatıldı. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Yarın sabah (TSİ Çarşamba gecesi) bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

Bugün sabahın erken saatlerinde İran, Irak’ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne onlarca balistik füzeyle operasyon düzenlendiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı bir yetkili, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssüne düzenlenen operasyonda en az 80 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu.