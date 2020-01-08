Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırıda Korgeneral Kasım Süleymani'nin teröründen sonra ABD-İran hattında gerilim tırmandı.
İran, gece Irak'ta ABD'ye ait üslere saldırı düzenledi.
Trükiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Irak'a ziyarette bulunacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020'de Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir."
Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınması planlanıyor.
Kaynak: AA
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