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8 Ocak 2020 - 14:12

Zarif ile Çavuşoğlu gündemi konuştu

Zarif ile Çavuşoğlu gündemi konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleşen görüşmesinde bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca Çavuşoğlu, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için Zarif'e taziyelerini iletti.

Bugün sabahın erken saatlerinde İran, Irak’ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne onlarca balistik füzeyle operasyon düzenlendiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı bir yetkili, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssüne düzenlenen operasyonda en az 80 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

News Code 1883681

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