Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidecek

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya diplomasisi devam ediyor.
Erdoğan, bu amaçla 19 Ocak'ta Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere günübirlik Almanya'ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Konferansı'na katılmak üzere 19 Ocak'ta Almanya'ya gidecek.
TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya diplomasisi devam ediyor.
Erdoğan, bu amaçla 19 Ocak'ta Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere günübirlik Almanya'ya gidecek.
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