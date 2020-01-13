  1. Türkiye
13 Ocak 2020 - 13:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Konferansı'na katılmak üzere 19 Ocak'ta Almanya'ya gidecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya diplomasisi devam ediyor.

Erdoğan, bu amaçla 19 Ocak'ta Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere günübirlik Almanya'ya gidecek. 

News Code 1883790

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