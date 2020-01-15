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15 Ocak 2020 - 17:09

Libya’da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu

Libya’da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin engel olduğunu açıkladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Başkent Trablus'ta basın toplantısı düzenledi.

Mişri, Moskova'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında yürütülen ateşkes görüşmeleriyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Ateşkes görüşmelerinde Hafter tarafında bölge ülkelerinden temsilciler de vardı. Bu temsilcilerden biri olan BAE'nin Moskova Maslahatgüzarı, Libya'da ateşkes anlaşmasının yapılamamasının nedenlerinden biridir."

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, "Rusya'nın ateşkes önerisi, saldırgan taraf Hafter güçlerinin kabul edeceği şekilde hazırlanmıştı" dedi. 

Moskova'daki Libya krizi görüşmeleri 

Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında 13 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Görüşmede Türk heyeti, UMH'ye eşlik ederken, Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve dün sabah saatlerinde Moskova'yı terk etmişti.

Kaynak: AA

News Code 1883853

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