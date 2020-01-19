Fayiz Serrac: Sivilleri korumak için uluslararası bir koruma gücü gerekecek

Sputnik'e göre, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, bugün Berlin'de düzenlenecek olan Libya konulu konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fayiz es-Serrac, ülkelere Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in saldırılara devam etmesi halinde 'Libya'ya uluslararası koruma kuvveti konuşlandırma' çağrısında bulundu.

Die Welt gazetesine röportaj veren Serrac, "Halife Hafter saldırılarını sona erdirmezse, uluslararası toplumun Libya'daki sivil nüfusu korumak için ülkeye uluslararası bir koruma kuvvetiyle müdahale etmesi gerekecek" dedi.

Siviller için memnuniyetle karşılayacağız

UMH Başkanı, "Bir koruma kuvvetinin gelişini, bir hükümet olarak korunmamız gerektiğinden değil, 9 aydır sürekli bombardıman altında olan sivil nüfusu korumak için memnuniyetle karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Berlin, bugün Libya'daki taraflar arasında yaşanan askeri çatışmanın çözümü için çok sayıda ülkeden temsilcinin katıldığı bir konferansa ev sahipliği yapacak.

Konferansa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katılacak.