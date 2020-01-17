  1. Dünya
  2. Afrika
17 Ocak 2020 - 16:07

Mısır, İtalya ve Yunanistan, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesini görüştü

Mısır, İtalya ve Yunanistan, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesini görüştü

Mısır, Yunanistan ve İtalya Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesini ve olası etkilerini görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlar Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinin Berlin konferansı ve Libya'daki durum üzerine olumsuz bir etki yaratacağını vurguladı.

Bakanlar, Türkiye'nin attığı adımın uluslararası toplumun ve diğer ülkelerin Libya'da sağlamaya çalıştığı istikrara ve Libya çıkarına zarar verebileceğinden derin endişe duyduklarını belirtti.
Diplomatlar, Libya krizinin çözümü için Pazar günü Berlin’de düzenlenmesi planlanan konferansa destek verme konusunda fikir birliğine vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Libya'daki meşru hükümetin ayakta kalması ve istikrarı sağlamak için bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin güvenliğinin sınırlarının dışında başladığı düşüncesiyle tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz" demişti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1883884

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler