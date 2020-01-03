Lübnan'dan ABD'nin Bağdat'taki terör saldırısına kınama

Al Nashra sitesinin haberine göre, Lübnan Dışişleri Bakanlığı İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin şehadetine ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayarak başsağlığı mesağında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin şehit düşmesine yol açan ABD’nin terör eylemini şiddetle kınadı.

Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i şehit düşüren ABD’nin terör eylemini kınayan Lübnan Dışişleri Bakanlığı bunu “Irak’ın egemenliğinin ihlali ve İran’a karşı tehlikeli bir eylem” olarak nitelendirdi.

Bildiride ilaveten Lübnan’ın her zaman bölgesel ve uluslararası meselelerin diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğu keydedildi.