Korgeneral Süleymani'ye yapılan terör saldırısına henüz yanıt vermedik

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Musevi, Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na resmi olarak davet edilen Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in bu zirveye katılmayacağını bildirdi.

İran Meclisi tarafından adlandırılan 19 Ocak Gazze Günü’ne değinen Musevi, Filistin meselesinin İslam dünyasının ana gündeminde yer aldığını belirtti.

Musevi, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami’nin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin özel mesajını Ukrayna hükümetine iletmek amacıyla Kiyev’e gittiğini duyurdu.

Ayn el Esad Hava Üssü’ne düzenlenen füzeli operasyon hakkında Bağdat hükümetine bilgi verildiğini ifade eden Musevi, şöyle devam etti:

“Irak'ın güvenliği İran için çok önemli. Her zaman bu ülkeye yapılan dış müdahaleye karşı çıktık. Irak'a (IŞİD ile mücadelede) herhangi bir İran yardımı Bağdat hükümetinin talebi üzerine yapılmıştır. İranlı yetkililere karşı herhangi bir komplo yapıldığında her yerde yanıt vereceğimizi bildirdik.”

Musevi, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani’nin Tahran ziyaretini değerlendirerek, “Katar Emiri iktidara geldiğinden bu yana ilk kez İran’a geldi. Tahran’da ikili ilişkiler ve bölgesel konularla ilgili olumlu ve kritik görüşmeler yapıldı” ifadesini kullandı.

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın nükleer anlaşmadaki İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararına ilişkin Musevi, şu açıklamalarda bulundu:

“İran, 21 ay önce 36. paragrafı çerçevesinde bu mekanizmayı başlatmıştır. Onların iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Tahran olarak bu anlaşmaya bağlıyız. Şimdiye kadar Avrupalılardan yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren herhangi bir eylem görmedik. Beşinci Adım attığımız son adımdır. Fakat birşeyler yapacakları söz konusu ise biz de etkili adımlar atacağız"

“Trump Anlaşması” adlı altında İran'la yapılan nükleer anlaşmanın değiştirilmesi gerektiğini ileri süren İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un önerisini eleştiren Musevi, "Sırf bir fert ile anlaşma yapmak anlam taşımıyor. İran Obama ile anlaşma yapmadı. Zarif, John Kerry ile değil ABD hükümetnin temsilcisiyle görüştü. Bir kişinin adı bir anlaşmaya konulması doğru değil. Çalışmamız nükleer anlaşma odaklı. Diğer taraflar geri dönüp yükümlülüklerini yerine getirirse bu anlaşma kurtarılacaktır. İran, diğer konuları konuşmaya hazır değil" değerlendirmesinde bulundu.

İran'da düşen Ukrayna uçağı hakkında Musevi, diğer ülkelere hitap ederek, bu meseleyi politikleştirmeme çağrısında bulundu.

Abbas Musevi, İran’ın Korgeneral Süleymani'ye yapılan terör saldırısına henüz yanıt vermediğini anlatarak, şunları kaydetti:

“Ayn el Esad Hava Üssü’ne düzenlenen füze saldırısı yanıtımızın bir bölümüydü. Gerginlik aramıyoruz. Barışı seven insanlar olarak savaşı da iyi biliyoruz. Tehditlerle ilgili elimiz kolumuz bağlı değil, fakat gerginlik istemiyoruz. Ülke tarihi barış ve diyalogdan yana olduğumuzu gösteriyor ancak saldırganlığa karşı kendimizi savunacağız. İslam Devrimi Lideri’nin belirlediği politikaları takip ediyoruz"

İranlı yetkili ayrıca, "Bölgedeki krizi azaltmaya çalışan ülkelere gerilimlerin tüm boyutula aydınlanması için kökünü araştırmaya çağırıyoruz" diye konuştu.