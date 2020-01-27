İran'dan ABD'nin sözde Yüzyılın Anlaşması'na eleştiri: Kusurlu bir plan

Bugün sabah saatlerinde basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abba Musevi, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına değnerek, “Dünya 70 yıldan fazla bir süredir Filistin insan hakları ihlallerine tanık olmaktadır ve farklı dönemlerde de bu konuda birçok plan yapılmıştır. Ancak Filistin halkının hakkı ve bu ülkenin toprak bütünlüğünün korunmamadığı için bir sonuca varmamıştır” dedi.

“Yüzyılın Anlaşması” planının Filistin kimliğini satmaya çalışan kusurlu bir plan olduğunu belirten Musevi, bu planın bölge ülkeleri tarafından desteklenmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald trump’ın İran’daki kültürel merkezleri yok etme tehditlerini eleştiren Musevi, “ABD Başkanı Trump eğer İran’a karşı tehditlerini yerine getirmiş olsaydı birer “savaş suçu” işlemiş olurdu. Amerikan yetkililer ne kadar kimliksiz biri olduklarını kanıtladılar. Kimliği olmayan biri Persepolis, Pasargadae, Çoğa Zenbil, Hafiz, Saadi ve Mevlana’dan hiçbir şey anlayamaz” ifadelerinde bulundu.

Musevi, “ABD Başkanı Trump bu konuları anlamadığı için böyle tehditlerde bulunarak sıradan bir insanı tehdit ettiğini düşünüyor. Bu adamın uzun bir kültürel geçmişe dayalı bir milleti tehdit etmesi şaşırtıcı değil, üzücüdür" diye konuştu.