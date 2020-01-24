Erdoğan'dan Libya açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Beykoz ilçesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katıldığı 'Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, Libya'da yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz" görüşünü dile getirdi.
Kaynak: Sputnik
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