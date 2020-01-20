Erdoğan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki programının ardından Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Berlin'deki Libya Konferansı'na ilişkin, "Biz bir güçlü devletsek, bir güçlü devlet olarak bizden birçok beklentiler var. Türkiye barışın anahtarıdır. Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi. Hem sahada hem de masada siyasi sürece destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Libya'da Türkiye'nin mevcudiyetinin barış umutlarını artırdığını belirten Erdoğan, "Terörle mücadele kisvesi altında ne tür oyunların oynandığını da görüyoruz" dedi.

Erdoğan, Libya Konferansı'nda Halife Hafter'in metinlere imza atmaması manidar olduğunu söyleyerek, "Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği ile kalmış oldu. İnşallah neticesi hayırlı olur" diye konuştu.

'Putin ile çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi sürecin önü açılacaktır'

Erdoğan, Libya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte çağrısını yaptıkları ateşkese uyulması halinde siyasi sürecin de önünün açılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Libya sürecinde koordinatör sıfatı ile yer alması teklifine "BM varken doğru olmaz" diyerek karşı durduklarını söyledi.

Erdoğan, "Niye Miçotakis Hafter'i Yunanistan'a çağırdı? Sadece bizi tahrik etmek için çağırdı" ifadesini kullandı.