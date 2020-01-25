Uzay Yolu dizisinin yıldızı Trump'tan telif parası istedi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde yeni kurulan "Uzay Gücü"nün logosunu Twitter üzerinden tanıttı. Logonun 'Uzay Yolu" dizisindeki Yıldız Filosu'nun amblemine benzerliği kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Dün Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, "Mükemmel ordu liderlerimiz, tasarımcılarımız ve diğerlerine danıştıktan sonra size güzel ordumuzun 6. kolunu, ABD Uzay Gücü'nün yeni logosunu sunmaktan memnuniyet duyuyorum" yazdı ve resmi logoyu paylaştı.

Uzay Yolu dizisinde Hikari Sulu karakterini canlandıran George Takei kısa süre sonra Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Öhöm. Bundan biraz telif bekliyoruz" yazdı. Kısa süre sonra bir paylaşımda daha bulunan Takei, kurgusal Yıldız Filosu ve Uzay Gücü'nün logolarını yan yana koyarak, "Artık hiç bir şey kutsal değil mi?" ifadelerini kullandı.

Twitter'da yüzlerce kullanıcı benzerliğe dikkat çekerken, birçok ABD'li haber sitesi de konuyu haberleştirdi.

Kaynak: T24