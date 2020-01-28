İran NPT’den çıkmaya hazırlanıyor

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasından (NPT) çıkma planının İran İslami Şura Meclisi'ne sunulduğu belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tahran milletvekili Mahmud Sadıki, “NPT'den çıkma konusu daha önce doğrudan veya dolaylı olarak birkaç kez gündeme gelmişti” dedi.

Sadıki, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini savunarak, Tahran'ın taahhütlerini yerine getiremeyen diğer taraflara yanıt olarak nükleer taahhütlerini azaltma kararı aldığını söyledi.

İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği iddiasıyla İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı alan İngiltere, Almanya ve Fransa’nın kararını "tehdit" olarak nitelendiren Mahmud Sadıki, “Bu tehdit mantıksız ve kabul edilemez. İran, ABD’nin nükleer anlaşmayı ihlal ettiği için anlaşma çerçevesinde taahhütlerini azaltmıştır" ifadesini kullandı.