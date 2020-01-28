Filistin lideri Abbas, Trump'ı "köpekoğlu" olarak nitelendirdi

Siyonist gazetesi “The Jerusalem Post”, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Yüzyılın Anlaşması’nı değerlendirirken ABD Başkanı Donald Trump’ı “O bir köpek, köpekoğlu” olarak nitelendirdiğini yazdı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetmişti.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği İsrail-Filistin sözde barış planını bugün açıklayacak. Planda Kudüs'ün İsrail'e verilmesinin yanı sıra Batı Şeria'daki işgalin meşrulaşması için yeni bir harita önereceği iddia ediliyor.