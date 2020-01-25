ABD'nin terör eylemleri bölgedeki varlığının sona ermesine neden olmuştur

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ABD’nin İran’a karşı azami baskı politikasına ilişkin sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazıda, “ABD’nin azami baskısı büyük bir başarısızlıktır. Ancak Beyaz Saray yetkilileri İran hakkında bir şey bilmiyor ve kendi tutumları üzerinde ısrar ediyorlar” dedi.

Paylaşımında, "Kahramanlarımızın ABD tarafından suikasta uğraması bu ülkenin bölgedeki varlığının sona ermesine neden olmuştur" ifadesini kullanan Irakçi, şunları kaydetti:

"ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki tecrübesiz insanlar İran’daki geniş çaplı gösterileri görmeyecek kadar kördür ve başka bir generalımızı tehdit ediyorlar”

ABD Başkanı Donald Trump'ın heyeti içinde Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na giden ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, geçtiğimiz Perşembe günü İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün yeni Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi "suikast düzenlemek"le tehdit ederek, "Eğer İsmail Kaani, Kasım Süleymani'nin gittiği yolda ilerlemek isterse onunla aynı kaderi paylaşacak" iddiasında bulunmuştu.