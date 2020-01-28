  1. Dünya
  2. Asya
28 Ocak 2020 - 18:08

Taliban: Amerika’ya karşı operasyonlarımız devam edecek

Taliban: Amerika’ya karşı operasyonlarımız devam edecek

Mehrnews’a konuşan Taliban Sözcüsü Mücahid, dün ABD uçağını düşürdüklerine dikkati çekerek, bu gibi operasyonların devam edeceğini söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün ABD uçağını hedef aldıklarını belirterek, “Biz, bu operasyonun detaylarıyla ilgili fazla bilgi vermek istemiyoruz. Çünkü bu bilgiler gizlidir. Düşmanın bu biglilerden haberdar olmaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Mücahid, “Dünkü operasyonun detaylarının basına sızdırılması Amerika’ya karşı Aganistan’da yapılacak operasyonların onlar tarafından önlenmesine neden olabilir. Taliban, bu bilgileri gizli tutmak konusuna önem vermektedir” ifadelerini kullandı.

Mücahid, ayrıca Taliban’ın dün ABD uçağını düşürdüğünü ve bu gibi operasyonlara devam edileceğini söyledi.

News Code 1884166

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler