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22 Şubat 2020 - 10:56

Taliban: Tüm yabancı güçler Afganistan'dan çekilecek

Taliban: Tüm yabancı güçler Afganistan'dan çekilecek

Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, tüm yabancı güçlerin çekilmesiyle Afganistan işgalinin sona ereceğini söyledi.

Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm yabancı güçlerin çekilmesiyle Afganistan işgali sona erecek ve ülke topraklarının başkalarına karşı kullanılmasına izin verilmeyecek" dedi.

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yaptığı açıklamada, Taliban'ın, ABD ile vardığı barış anlaşması kapsamında dün gece saat 24.00'den itibaren ülke genelindeki saldırılarını azaltma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasının beklendiğini bildirmişti.

News Code 1884702

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