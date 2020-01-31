Tokyo Olimpiyat organizatörleri: Oyunlar ertelenmeyecek

Tokyo Olimpiyat organizatörleri, yeni koronavirüs nedeniyle 2020 Yaz Oyunları'nın iptal edileceği ya da erteleneceği söylentilerinin önüne geçmeye çalışıyor.

Cuma günü AP'ye açıklama yapan bir organizasyon yetkilisi, 6 ay sonra, 24 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı iptal etmek gibi bir gündemleri olmadığını söyledi.

Tokyo 2020, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve ilgili diğer kuruluşlarla iş birliği yapmaya devam edileceğini belirten yetkili, gerekli olan tüm önlemlerin alınacağını ifade etti.

Japonya'da şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölüm bildirilmedi. Ülkede virüsten 11 kişinin etkilendiği doğrulandı. Japon organizatörler ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi günlerdir Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın akıbeti hakkında konuşmamıştı. Ancak organizatörler cuma günü sessizliği bozdu.

İsviçre merkezli Olimpiyat Komitesi'nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile görüşmesinden hareketle ortaya çıkan söylentilere yanıt veren Olimpiyat Komitesi cuma günü, "Tokyo 2020 için hazırlıklar planlandığı gibi devam ediyor" açıklaması yaptı.

Komite açıklamada DSÖ ile görüşmesine ithafen, "Uluslararası Olimpiyat Komitesinin oyunlara kadar tüm Birleşmiş Milletler ajanslarıyla gerektiğinde iş birliği yapması normal bir uygulamadır ve doğal olarak DSÖ de buna dahil" ifadelerine yer verdi.

Söylentiler Twitter'da "Tokyo Olimpiyatları İptal Edildi" etiketine yapılan binlerce yorumla birlikte yayılmıştı.

Kaynak: Euronews