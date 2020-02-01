İran'dan uluslararası topluma koronavirüsle mücadele çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden uluslararası toplumdan küresel felaket olan koronavirüsü ortadan kaldırılması için Çin hükümeti ve ulusuyla birlikte çalışmasını istedi.

Musevi'nin paylaşımında, "Koronavirüsü, tüm dünyanın ortadan kaldırılması için Çin hükümeti ve ulusuyla birlikte çalışması gereken küresel bir felakettir. Çinlilerin bu zor aşamayı güçlü yönetim, sorumluluk duygusu ve büyük azim ile geçireceğinden eminim" ifadelerine yer verildi.

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 213'e, salgından etkilenen kişi sayısı ise 9 bin 776’ya yükseldi.