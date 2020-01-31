Rusya’dan koronavirüs açıklaması: İki kişide virüs tespit edildi

Sputnik'e göre Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki ilk koronavirüs vakalarıyla karşılaşıldığını bildirdi.

Rusya hükümetinin koronavirüs nedeniyle Uzak Doğu Bölgesi’nde Çin ile olan sınırını kapatmasından bir gün sonra, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ilk vakalara rastlandığını duyurdu.

Golikova, gazetecilere yaptığı açıklamada “Transbaykal ve Tümen bölgesinde iki kişide koronavirüse rastlandı. İkisi de Çin vatandaşı" dedi.

Golikova’ya göre, iki hasta sıkı gözetim altında ve gerekli tıbbi yardımı alıyor.