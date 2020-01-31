ABD'nin son yaptırımı İran nükleer programını etkileyemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'yi yaptırım listesine alan ABD'nin kararına tepki gösterdi.

Musevi, "İranlı nükleer bilim adamları ilk kez ABD ve Siyonist rejimin kinlerine maruz kalmadığı gibi Bay Salihi da ilk defa tek taraflı ve yasadışı yaptırımlar listesinde yer almıyor" dedi.

Salihi’nin ülkede önemli bir bilimsel ve siyasi isim olduğuna dikkati çeken Musevi, “Çaresizlikten alınan yaptırım kararı İran’ın barışçıl nükleer programının gelişimi konusunda hiçbir etkisi olmayacaktır” ifadesini kullandı.

ABD'nin kararını kınayan Musevi, “Amerika rejimi yetkililerinin iç gelişmelerden kaynaklanan Trump hakkındaki azil süreci ve sözde Yüzyılın Anlaşmasının erken başarısızlığı konusunda kamuoyunu saptırmak istediği görülüyor” açıklamasında bulundu.

Musevi, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir yandan rejimin dışişleri bakanı Londra'ya gidip İngiltere dışişleri bakanı ile yaptığı görüşmede boş konuları yineliyor. Diğer yandan da sözde özel temsilcisi (Brian Hook) maksimum baskı politikasının uzun zamandır kilitlendiğini dikkate almdan gösteriş için yararsız bir röportaj veriyor”

Abbas Musevi ayrıca, İran'ın bağımsızlığa doğru ilerleyişi bu tür yersiz konuşmalarla durdurulmayacağını vurguladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Washington yönetimi İran Atom Enerjisi Kurumuna ve bu kurumun başkanı Salihi'ye yaptırım uygulamıştı.

Öte yandan ABD basınına konuşan bazı kaynaklar, Rusya, Çin ve Avrupalı bazı firmaların bu yaptırımlardan muaf tutulacağını belirtmişti.