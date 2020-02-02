İran, Suriye’de 30 binden fazla konut inşa edecek

Mehdizade, bu anlaşmanın İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı ile Suriye Toplu Konut Bakanlığı arasında son birkaç hafta içinde imzalandığını söyledi.

İranlı yetkili, “İki ülke arasında üç kamu şirketi, toplu konut inşaatı, altyapı ve ulaşım, yol, mühendislik, danışmanlık ve araştırma alanlarında gereken hazırlıkları yaparak ekonomik faaliyete başlayacaklar” dedi.

IRNA’nın haberine göre, Mahmut Mehdizade, İran hükümetinin bu projede her hangi bir yatırım yapmadığını ve sadece özel sektörün bu projede faaliyet yürüteceğini sözlerine ekledi.