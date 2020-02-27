İran: Yemen savaşını sona erdirme müzakerelerini destekliyoruz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Baharvend, dün silahsızlanma konferansında yaptığı konuşmada, ABD'nin tek taraflı politikalarıyla nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemesi ve kötü niyetli eylemlerini şiddetle eleştirdi.

Baharvend, "ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak konseyin kararını ihlal ederek başkalarını da bunu ihlal etmeye zorluyor. Aynı zamanda İran'ı bu karara uymamakla suçluyor" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın İran'ı Yemen halkına desteğinden dolayı eleştirisine yanıt veren Baharvend, "Bu savaşı siz başlattınız ve hala da davam ediyorsunuz" ifadesini kullandı.

Baharvend Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'na hitap ederek, "Başkalarını kendi hatanızdan dolayı suçlamayın. İran İslam Cumhuriyeti her zaman Yemen savaşını sona erdirme yönündeki müzakereleri destekliyor. Siz istediğiniz gibi bölge halkıyla davranıp onlardan size yanıt vermemesini bekleyemezsiniz" ifadelerinde bulundu.