İran ile Suriye arasında konut inşaatı görüşmeleri yapıldı

Suriye basınına göre, İran Savunma Bakan Yardımcısı İbrahim Mahmudzade, Şam'da Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Sühey Abdullatif ile bir araya geldi.

Suriye’deki toplu konut projelerinin ele alındığı görüşmede Mahmudzade, İran'ın Suriye'nin yeniden inşası konusunda yakın işbirliği yapmaya hazır olduğunu sölyedi.

İranlı yetkili, Suriye devletini desteklemenin ve projelerin hayata geçirilmesi için kamu ve özel sektörle işbirliği yapmanın önemine dikkat çekerek, çalışmaların Şam ili içinde başlayıp diğer şehirlere taşınacağına işaret etti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Suriyeli Bakan Abdullatif, heyetin Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Kurumu ve Genel Konut Kurumu’ndaki ilgili taraflarla teknik görüşmeler yürüttüğünü sosyal, yatırım ve gayrimenkul projelerinin oluşturulmasında işbirliği olasılığının ele alındığını söyledi.

Bakan, görüşmelerde İran tarafının kamu gözetiminde gayrimenkul geliştirme alanları olarak adlandırılan alanlarda gayrimenkul yatırımının yanı sıra 8 bin dairelik sosyal konut projelerinin uygulanmasına yaptığı katkıya değinildiğini belirtti.