ABD'li generalleri öldürmek Korgeneral Süleymani için kolaydı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam Devrimi Zaferi'nin 41. yıldönümü dolaysıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İran kültürü ve medeniyetini tanıyanların, İran milletinin zorbalık, haksızlık ve baskı karşısında asla boyun eğmediğini bildiklerini belirtti.

ABD'nin son 2 senede İran'a karşı baskı ve yaptırımlarının tırmanmasına işaret eden Ruhani, büyükelçiler ve temsilcilere hitaben, geçen 8 ayda enflasyonun düşmesi ve yatırım başta olmak üzere tüm ekonomik endeksler ve büyümelerin ABD'nin İran milletine karşı komplolarının hezimete uğradığını gösterdiğini kaydetti.

Kudüs Gücü Komutanı Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için ömrünü adadığına dikkati çeken Hasan Ruhani, “Bir ziyaret kapsamında Irak’a giden bir ülkenin askeri yetkilisini hedef almak, cinayettir. ABD’li generalleri Afganisran ve Irak’ta öldürmek Korgeneral Süleymani için kolaydı, ama bunu yapmadı. Korgeneral Süleymani barış, güven ve istikrarın sağlanması için çaba sarfediyordu” dedi.

Hasan Ruhani, "Korgeneral Süleymani, savaş sahasına ulaşmak için değil, Irak Başbakanı'yla görüşmek amacıyla Bağdat'a gitmişti. Tüm dünya ülkeleri ABD'nin bu cinayetini kınamalıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın askeri kabiliyetinin asla taarruz için kullanılmadığına değinerek, savaş ve saldırılar, terörizme destek ve yaptırımların son bulması ve insanların barış içinde bir arada yaşamasının İslam Devrimi'nin mesajı olduğunu ifade etti.