Petrol "virüs" karmaşasında haftayı kazançla geçmeye yöneldi

Petrol, koronavirüsün nasıl bir yol izleyeceğine ve OPEC + koalisyonunun virüsten kaynaklanan olumsuzluklara ilave üretim kısıntıları ile tepki verip vermeyeceğine ilişkin belirsizlik ortamında fiyatların taban yapması ile birlikte Ocak ayı başından bu yana ilk haftalık kazancına yöneldi.

Ham petrol fiyatları, otoritelerin enfeksyon sayım yöntemini değiştirmesinin ardından Çin'in Hubei bölgesinede vaka sayısında sert bir artış olmasına karşın, 13 ayın en düşük seviyesini gördüğü Pazartesi gününden bu yana toparlandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vaka sayısındaki sert artışın yeni enfeksiyonlarda ani bir yüseliş olduğu anlamına gelmediğini ve eklenen vakaların çoğunun günler ve haftalar öncesine dayandığını kaydetti.

Üç büyük petrol tahmincisi Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC), Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve AVD Enerji Enformasyon idaresi (EIA) tümü birden virüsten dolayı petrol talep tahminlerini düşürdü, ancak aralarında oldukça geniş bir sapma var. Diğer büyük belirsizliği ise, Rusya'nın OPEC + koalisyonunun ikinci çeyrekte üretimi geçici olarak günlük 600,000 varil daha düşürme teklifine destek verip vermeyeceği konusu oluşturuyor.

AxiCorp'un Asya Pasifik piyasa stratejisti Stephen Innes, hazırladığı notta, "Petrol fiyatlarında son dönemdeki güçlü seyir, koronavirüse ilişkin haberlerin büyük kısmının fiyatlanmış olduğunun bir işareti," dedi ve "Yeni enfeksiyonlarda hızlanma bir yana bırakılırsa, piyasalar, Çin'de tedarik zincirlerine ve talep daralmasının olumsuz etkilerine ilişkin ilk verileri elde edene dek göreceli olarak destek bulmalı" şeklinde görüş bildirdi.

Mart vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Perşembe günü yüzde 0.5 yukarıda kapandıktan sonra yüzde 0.1 yükselerek Singapur saati ile 11:12'de varil başına 51.47 dolara çıktı. Kontrat 7 Şubat'tan bu yana yüzde 2.3 yükseldi ve 3 Ocak'tan bu yana ilk haftalık kazancını gerçekleştirmeye yöneldi.

Nisan vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında fazla değişmeyerel varil başına 56.33 dolarda kaldı ve bu hafta şimdiye dek yüzde 3.5 yükseldi. Küresel gösterge Brent petrolü, aynı vadeli WTI'a kıyasla 4.63 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg