Petrolde son durum

OPEC ve ortaklarının üretim kısıntılarını derinleştireceğine ilişkin beklentiler, petrol fiyatlarında geçen hafta yüzde 16'lık düşüşü durdurdu. Vadeli petrol kontratları New York'ta, koronavirüsün hızla yayılmasına karşın yukarı yönde hareket etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın dünya petrol piyasasına destek konusunda işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Bu açıklama, haftasonu açıklanan Çin imalat sektörü göstergesinin rekor düşük seviyeye inmesi ve zaten zayıf olan beklentileri daha da zayıflatmasının yanında virüsün artan ekonomik etkisini işaret etmesinin ardından gelen güçlü düşüşe fren teşkil etti.

Petrol fiyatlarındaki sıçrama, geçen haftaki sert düşüşün ardından, Asya hisse senetlerindeki yükseliş ve bakırdan soya fasülyesine emtia grubundaki alışlarla birlikte geniş tabanlı alımların geldiği ortamda gerçekleşti. Halen, yüzde 3.2'lik kayıptan yüzde 3.7'lik kazanca harekettte görüldüğü üzere, piyasalrdaki sert dalgalanmalar virüsün piyasalrda yol açtığı sarsıntının boyutunu gösteriyor.

Nisan vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında yüzde 3.2 yükselerek Singapur saati ile 11:49'da varil başına 46.17 dolara tırmandı. geçen haftaki yüzde 16.2'lik düşüş, küresel krizin zirve yaptığı Aralık 2008'den bu yana en büyük haftalık kaybı işaret ediyor.

Mayıs vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında yüzde 3.6 tırmanarak varil başına 51.44 dolara ulaştı. Fiyatlar erken saatlerde yüzde 2.6 kadar düşmüştü. Küresel gösterge Brent petrolü, aynı vadeli WTI'a kıyasla 5.03 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg