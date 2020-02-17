Azerbaycan ile Gürcistan'dan Türkmen enerji kaynakları kararı

Türkmenistan düşük tarifelerde Gürcistan üzerinden petrol ve petrol ürünleri taşıyacak. Türkmenistan’ın petrol ve petrol ürünlerinin Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden transit geçişi için yeni tarifeler onaylandı. Bununla ilgili Tiflis’te Gürcistan’ın ve Azerbaycan’ın demiryolları şirket yetkilileri arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Bu toplantıda, Türkmenistan’dan petrol ürünlerinin mevsimsel transit taşımacılığına indirimli oranların belirlenmesine yönelik anlaşma imzalandı.

Petrol ürünlerinin mevsimsel olarak taşınması 1 Nisan ile 1 Kasım arasında bir dönemi kapsamaktadır. Ayrıca toplantıda oybirliğiyle Türkmen petrol ve petrol ürünlerinin taşınması için tek bir tarife konusunda uzlaşmaya varıldığı bildirildi.

Gürcistan Demiryolları şirketi, indirimli tarifelerin Türkmen petrolünün Rusya’nın Volga-Don Kanalı’na rekabet edebilir hale gelmesi için Azerbaycan-Gürcistan ulaşım koridorunun önemli olacağı belirtildi.

Türkmenistan 2007-2008 döneminde Gürcistan üzerinden 200 bin ton petrol ve petrol ürünleri taşımıştı.

2015 yılında yapılan verimli müzakereler sonucunda Türkmen petrol ürünleri Gürcistan üzerinden yeninden Avrupa’ya ihraç edilmeye başlandı.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan