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14 Şubat 2020 - 14:28

Yüzyılın Anlaşması Filistin'de yeni bir ayaklanmaya yol açabilir

Yüzyılın Anlaşması Filistin'de yeni bir ayaklanmaya yol açabilir

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccet'ül İslam Sıddıki, bu haftaki Tahran Cuma Namazı hutbelerinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını eleştirdi.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, bu haftaki Cuma Namazı hutbelerinde, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

21 Şubat 2020'de yapılacak 11. dönem milletvekili genel seçimlere işaret eden Hüccet'ül İslam Sıddıki, "Yalnızca partilere bağlı olanlara oy verilmemeli. Seçmenler Şehit Korgeneral Süleymani gibi cesur insanları seçmeli. Milletvekilleri toplum için örenek olmalı" dedi.

Hüccet'ül İslam Sıddıki, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını eleştirerek, "İnsanları evlerinden ederek Filistin topraklarını hibe eden bu plan ABD Başkanı ve Siyonist rejimi için utanç verici bir eylemdir" açıklamasında bulundu.

Bunlara ilave olarak Hüccet'ül İslam Sıddıki, "En başından itibaren hezimete uğrayan bu plan yeni bir Filistin ayaklanmasına ve İslam dünyasında devrimci bir harekete yol açacaktır. Amerikalılar başarısız kalacaklar" şeklinde konuştu.

News Code 1884510

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