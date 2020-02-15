Başka uluslar Amerikan vahşi devlerin uyguladığı baskıya dayanamaz

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Hz. Fatımatüz Zehra'nın (s.a) veladet yıldönümü dolayısyla İranlı mersiyehanlarla Ehl-i Beyt (a.s) zakirleri ile görüştü.

İslam Devrimi Lideri’nin konuşmalarının satır başları şu şekilde:

- Ehl-i Beyt (a.s) ve şehitleri anmak Kerbela olayından bu yana günümüze kadar devam eden yaygın bir gelenek haline gelmiştir. Bazılarının hayal ettiklerinin aksine, şehitlerin anma töreninde ağlamak zayıflık değil, azim ve kararlılık anlamında ve bir insanın duygularının ifadesidir.

- Günümüzde de şehitler için düzelenen matem merasimleri ve cenaze törenlerinde gözyaşı dökmek aynı zamanda izzet, güç ve cesaret duygusu anlamına geliyor.

- Şehit Korgeneral Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için düzenlenen cenaze töreni sadece ülke içinde değil ülke dışında da büyük bir olaydı.

-Mersiyehanlar ve Ehl-i Beyt (a.s) zakirleri olarak matem törenlerini Ehl-I Beyt’in isteği ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yöneltebilirsiniz.

-Başka uluslar Amerikan vahşi devlerin uyguladığı baskının neredeyse dörte biri veya beşte birine bile dayanamaz, ama İran milleti güçlü bir şekilde direniş gösterdi ve güçlülüğü herkesi şaşırtıyor.

- Bunlar Ehl-i Beyt (a.s) öğretilerinin, dini merasimlerin ve Hz. İmam Hüseyin (a.s) ile Hz. Fatımatüz Zehra'nın (s.a) bereketine inanılmasından kaynaklanır.