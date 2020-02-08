Savaşın çıkmaması için güçlü olmamız gerekir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanları ve personelleriyle görüştü.

Ayetullah Hamanei’nin bu görüşmede yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

-İran Ordusu Hava Kuvvetleri Pehlevi döneminde Amerikalılara en yakın güçlerden biriydi. İlk dikkate almamız gereken şey tağut rejiminin beklenmediği yerden düşmesidir. İran Ordusu Hava Kuvvetleri Amerikalılara yakın güç olarak en kritik dönemde devrimin lehine harekete geçip İran İslam Devrimi'nin kurucusu Ayetullah Humeyni'ye (r.a) olan bağlılığını ilan etti.

-Bunun tersine müminler beklemedikleri bir yerden güçlendiler.

- İran'ın askeri malzeme ve ürünleri hala ABD askeri şirketlerinin depolarındadır ve hala bize vermediler. Yıllar önce depolama parasını aldıkları askeri malzemelerimizi İran'a vermemeleri çok ilginçtir.

- Bir zamanlar bir uçak parçasını tamir etme hakkı olmayan İran Ordusu Hava Kuvvetleri bugün tehditleri fırsata çevirerek uçak yapıyor.

- Devrimin başlangıcından bu yana bize yaptırım uygulanmaktadır. Son birkaç yıldır bu yaptırımlar daha da ağır bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.

- Ülkenin savunma başta olmak üzere tüm yönlerde güçlenmesi gerekir. Biz herhangi bir milleti ve ülkeyi tehdit etmeye değil, ülkemizin güvenliğini korumaya çalışıyoruz.

- Zayıf olmak düşmanı harekete geçmeye teşvik eder. savaşın çıkmaması ve düşmanın tehditlerini sona erdirmek için güçlü olmalıyız.