Amerika Titanik gemisi gibi batacak

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tebriz halkının 18 Şubat 1978 günü Pehlevi rejimine yönelik ayaklanması münasebetilye Doğu Azerbaycan'dan gelen vatandaşlarla görüştü.

21 Şubat 2020'de yapılacak 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimlerine değinen Devrim Lideri, "Şunu ifade etmek isterim ki, seçimler genel seferberliktir. Ülkeyi güçlendiren seçimler İslami düzenin onur kaynağıdır" dedi.

Devrim Lideri, Amerika'nın kara propagandayla İslami düzen ve genç vatandaşları birbirinden uzaklaştırmak istediğini anlatarak, "Onlar sürekli çalışıyorlar, kendilerince düşünce odaları kuruyorlar. Amaçları İranlı gençleri İslami düzenden koparmak, ancak amaçlarına ulaşmkayacak" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, seçimlerin ABD'li yetkililerle Siyonitlerin kötü niyetli planlarını etkisiz hale getireceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Dostların ve düşmanların gözü burada (İran’da). Düşmanlar, propagandaların, ekonomik sorunların, Batılılar ve Avrupalıların (nükleer anlaşma) ihlallerinin ve Amerikan baskısının sonucunu bilmek istiyor. Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımız da neler olacağını merak ediyor"

İran’ın güçlenmesi gerektiğinin altını çizen Devrim Lideri, "İran güçlerinse düşmanlar hayal kırıklığına uğrar ve komploları en başında çökerek sonuçsuz kalır. Güçlenmenin örneklerinden biri de güçlü bir parlamentoya sahip olmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, "Düşman komploları karşısında, hükümeti olumlu yöne sevkeden ve gerekli yasalar çıkaran parlamento ülkeyi koruyabilir. Güçlü bir parlamento bölyedir. Seçmenlerin katılım oranı ne kadar yüksek olursa, parlamento o kadar da güçlü olur" açıklamasını yaptı.

Amerika’nın derin sorunlarla boğuştuğunu aktaran İslam Devrimi Lideri, “Titanik gemisinin görkemliliği batmasını engellemediği gibi Amerika'nın (sahte) ihtişamını gösterme çabaları bastmasını engellemeyecek. Amerika batacak" şeklinde konuştu.

Bunlara ilave olarak İslam Devrimi Lideri, "Amerika'nın etrafımızdaki ülkelerde onlarca askeri üssü var, ancak bir gün herhangi bir sorun yaşandığı zaman bu üsler hem ABD'nin hem de Amerikalılara göz dikip para verenlerin işine yaramayacak; çünkü ABD çöküş eşiğinde" ifadelerini kullandı.