20 yıldır görme engelli olan adam bir arabanın çarpmasıyla yeniden görmeye başladı

Polonya’nın Gorzow Wielkopolski kentinde yaşayan Janusz Goraj 20 yıl önce alerjik bir reaksiyon sonucu sağ gözünün retinasında hasar oluşarak görme yeteneğini kaybetmişti. Sol gözünden ise sadece şekilleri ve ışığı fark edebiliyordu.

Polonyalı Polsat News kanalına verdiği röportajda Goraj "mucize" olarak bahsettiği kazayla ilgili, "Bir arabanın bana çarpmasıyla başım önce otomobile ardından asfalta çarptı. İki hafta sonra da gözlerimin iyileştiğini fark ettim" diyerek başından aldığı darbenin kendisini iyileştirdiğini düşündüğünü dile getirdi.

Polonyalı doktorlar tam olarak Goraj'ın nasıl iyileştiğini henüz açıklayamıyor. Ayrıca, Goraj durumayla ilgili daha fazla araştırma yapılmasına izin vermedi.

Bazı uzmanlar, hastanın kalça ameliyatından sonra yüksek dozda aldığı antikoagülanın gözlerinin iyileşmesine katkı sağladığı tezini savunuyor.

Kaynak: Euronews