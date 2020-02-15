Koronavirüsten ölenlerin sayısı hızla yükseliyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölümler, salgının merkez üssü Hubey eyaletinde 139 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 1.500'ü geçti.

Hubey Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, eyalette son olarak 2.420 yeni vakanın daha tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 54.406'ya yükseldiği kaydedildi.

Bununla birlikte ülkenin başkenti Pekin'de, salgının yayılımını engellemek için sehayatten dönenlere 14 günlük bir karantina uygulaması başlatıldı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, açıklamasında ülkesinin salgınla mücadele için en titiz ve kararlı önlemleri aldığını ve uluslararası sağlık düzenlemelerinin ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerilerinin de ötesinde yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Yi, "Çabalarımız sayesinde salgın genel anlamda kontrol altında" diye konuştu.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle birçok ülke, Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine DSÖ 'acil durum' ilan etmişti.

Kaynak: Sputnik