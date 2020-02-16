Zarif: Avrupa için tek doğru yol taahhütlerini yerine getirmektir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Almanya'da düzenlenen 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı sırasında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede İran'la yapılan nükleer anlaşma konusu da değerlendirildi.

Avrupa tarafının nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini yerine getirmediğini hatırlatan Zarif, Avrupa'nın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinin ortaya çıkan sorunların tek çözüm yolu olduğunu açıkladı.

14 Şubat'ta "Batısızlık-Westlessness" temasıyla 56'ncısı başlayan konferans bugün sona ediyor.

Bu yıl 30 hükümet ve devlet başkanıyla yaklaşık 70 ülkeden dışişleri ve savunma bakanı konferansa katıldı.