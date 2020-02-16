İran'dan ABD'nin seçime müdahalesine tepki

İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'ın İran'da yapılacak genel seçimlere yönelik müdahaleci tavrına tepki gösterdi.

Kedhudayi attığı tweette, "Hook, Trump’ın Başkanlık Seçimi konusundaki yabancı desteği rezaleti henüz bitmezken İran’daki seçimler için ders veriyor. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki en yüksek seçmen katılım oranı yüzde 50.4 ve o da 1914 senesine ait! İran halkı ABD’nin demokrasi dersine ihtiyaç duymuyor." ifadelerinde bulundu.

İran'da 11. dönem milletvekili genel seçimleri 21 Şubat 2020'de yapılacak.