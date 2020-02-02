"Yüzyılın Anlaşması"nın hayata geçirilme kabiliyeti yok

Al Nashra sitesinin haberine göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planı ismini taşıyan "Yüzyılın Anlaşması"nın hayata geçirilme kabiliyeti olmayan başarısız bir plan olduğunu duyurdu.

Şeyh Naim Kasım, Donald Trump’ın bu planı ABD seçimleri nedeniyle ve Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Filistin’deki şansını arttırmak için açıkladığını belirtti.

Filistin'in yalnızca Filistinlilere ait olduğunu belirten Şeyh Naim Kasım, “Filistin halkı ve bölge milletleri bu planın yürürlüğe girmesine ve Siyonist rejimin saldırganlık yapmasına izin vermeyecektir” dedi.