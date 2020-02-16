Nasrullah: Sözde Yüzyılın Anlaşması planı anlaşma değil, dayatmadır

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadetinin 40. günü münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Bahreyn’deki 14 Şubat 2011 devriminin yıldönümüne dikkati çeken Nasrullah, “Bahreyn halkını devrimlerinin yıldönümü nedeniyle tebrik ediyorum. Bahreynliler doğal haklarını elde etmek için çok fedakarlıklar göstermişler. Bu ülkede çok sayıda kişi şehit düşmüş ve yaralanmıştır. Bahreyn milleti ülkelerini Filistin karşıtı komplolar kurma üssüne çeviren yetkililerinden kurtulmak istiyorlar.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtimiz haftalarda diğer cinayetlerinden daha büyük iki cinayet işlediğini belirten Seyyid Hasan Nasrullah, “Birinci cinayet Korgeneral Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’e yönelik düzenlenen suikasttır. Trump bu cinayetin resmen sorumluluğunu üstlenmiş ve yaptığı konuşmalarda bu konuya değinmiştir. İkinci cinayet ise sözde Yüzyılın Anlaşması olarak bilinen planın açıklanmasıdır. Birinci cinayet, ikinci cinayete ve her iki cinayet de İsrail ve Amerika’nın bölgedeki komplolarına hizmet ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Hizbullah Genel Sekreteri, “Yüzyılın Anlaşması denilen plan anlaşma değil, dayatmadır. Filistinliler bu planı kabul etmediklerini söylüyorlar. O zaman bu bir anlaşma değil, Trump’ın Filistin davasını sona erdime planıdır. Bu planın içeriğine baktığımızda Filistinlilerin hakları yok sayılıyor. Trump’ın bu planı kabul edilemez” diye konuştu.