ABD koronavirüsle mücadelede çaresiz kaldı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün gece yaptığı konuşmada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Koronavirüs salgını hakkında Seyyid Hasan Nasrullah, “Uzun sürecek bir savaş olan korona ile mücadelenin ne kadar süreceği belirsizdir. Aziz Lübnanlıların ülkeye geri getirilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmalı. Bu mücadelede uluslararası deneyimler değerlendirilmeli. Tüm Lübnanlılar korona ile mücadele için seferber olmalı. Ulusal bir seferberliğe ihtiyacımız var” dedi.

“Gerçekten bir dünya savaşı olduğu ve tüm dünyanın korona ile savaştığı söylenebilir" diyen Hasan Nasrullah, ABD, İngiltere ve… gibi büyük devletlerin koronavirüsle mücadelede çaresiz kaldığını söyledi.

Korona ile mücadele konusunda Lübnan'daki durumun diğer ülkelere kıyasla kabul edilebilir olduğunu ifade eden Nasrullah, “Bu düşmanın (virüs) kimliği hala bizim için bilinmediği için şimdi yolun başındayız, ancak yüksek bir azmin gerekli olduğunu bilmemiz lazım” açıklamasında bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah, Yemen krizi konusunda, “Yine de işgalci devletlere özellikle Suudi Arabistan'a ‘bu ülkeye yönelik saldırılara son verin’ çağrısını yapıyorum. İnsani nedenlerden dolayı, bugün tüm dünya Suudi Arabistan'dan Yemen'e karşı savaşın durdurulmasını talep etmeli” diye konuştu.