Hamas: Suudi Arabistan Filistin direnişini zayıflatmaya çalışıyor

Al Mayadeen kanalına göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım Suudi Arabistan'ın Filistinli Hamas Hareketi üyelerini tutuklama ve yargılamasını kınadı.

Kasım, "Bu insanlara mahkemede saygı gösterilmeli. Suudi Arabistan'ın milliyetçiliğin sembolü olan Filistinli liderleri serbest bırakmasını istiyoruz" dedi.

Filistinli yetkili ayrıca " Tüm Arap ve İslam ülkeleri bu tür mahkemeler kurarak direnişi zayıflatmak yerine Filistin davasını güçlendirmelidir" ifadesini kullandı.

Hamas Hareketi, 9 Eylül 2020'de Suudi Arabistan'la "ilişkileri yönetmekle sorumlu" ve 20 yıldır bu görevi yürüten, hareketin lider kadrosundan Muhammed el-Hudari ve oğlunun tutuklandığını duyurmuştu.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.